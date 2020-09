Man åt för mycket lakrits – dog

Den 54-årige mannen drabbades av ett plötsligt hjärtstopp. Han befann sig vid tillfället i en snabbmatsrestaurang och ska inte ha uppvisat några symptom i förväg.

Enligt BBC hade mannen några veckor innan sin död bytt sin vanliga konsumtion av godis – från röda fruktstänger till en annan typ gjord av svart lakrits. Han uppges ha konsumerat ungefär en och en halv påse per dag (det framgår dock inte hur mycket påsarna innehåller).

Lakrits orsakade döden

I en vetenskaplig artikel som publicerats i tidsskriften the New England Journal of Medicine, skriver läkaren Elazer R Edelman att glycyrrhizinsyra , som finns naturligt i sötlakrits, orsakat dödsfallet.

Han skriver bland annat att ämnet kan orsaka hypertoni (högt blodtryck), hypokalemi (kaliumbrist) metabolisk alkalos (syrabasrubbning), hjärtarrytmi samt njursvikt – och att allt detta fanns att finna hos patienten. Ytterligare en läkare bekräftar sambandet mellan den höga lakritskonsumtionen och dödsfallet.

50 gram lakrits – riskkonsumtion

Enligt Läkemedelsverket finns risk för biverkningar hos känsliga personer som regelbundet äter 50 gram lakritsgodis eller mer per dag. Barn är mer känsliga än vuxna på grund av lägre kroppsvikt och rekommenderas därför att inte äta lakrits regelbundet.

Personer med högt blodtryck, hjärtfel, njursjukdomar och gravida hör också till möjliga riskgrupper. Att hög lakritskonsumtion leder till döden hör dock till ovanligheterna.

– Att man avlider av för stort lakritsintag är väldigt sällsynt. Jag har under mina 25 år som läkare aldrig stött på något liknande, säger Håkan Fureman som arbetar som endokrinolog vid Östersunds sjukhus.

Ger utslag på blodtrycket

Han tycker inte heller att man bör vara orolig om man äter lakrits då och då.

– Vet man med sig att man är högkonsument bör man se över sitt intag och räkna på det. Är man orolig kan man kontrollera sitt blodtryck, det brukar ge tidig blodtrycksstegring om man tar för stora mängder, säger han.

Det finns i dag inga gränsvärden för glycyrrhizinsyra i Sverige. Men för livsmedel som innehåller höga halter av ämnet finns det regler om hur de ska märkas på förpackningen.