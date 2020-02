Meteorologen: ”Vintern som kommer nu är ganska tillfällig”

Under natten har snön fallit över de inre delarna av Götaland, och på sina håll orsakat problem. Väster om Alvesta blev ett flertal lastbilar stillastående och ett nedfallet träd blockerade under någon timme vägen mellan Lagan och Vittaryd.

Över Småland och Östergötland rapporterades ett antal mindre strömavbrott under natten, de flesta under kortare tid. Vid 02 fick de drygt 5 700 hushåll i Malmö kommun som under tisdagskvällen blev utan ström tillbaka elen.

De hårda vindbyarna gjorde att Öresundsbron stängdes av under fyra timmar på tisdagskvällen. Bron öppnades igen, men med rekommendationen att inte köra vindkänsliga fordon över den.

”Tillfällig vinter”

Nederbörden och de hårda vindarna har inte lättat under onsdagsmorgonen, och kommer till stor del att fortsätta fram till torsdag.

– Just nu har vi ett stråk med snö som stryker längs med Sörmlands- och Östgötakusten, ner mot Smålandskusten, och så kommer det se ut under onsdagen. Men under torsdagen kommer det att backa in mot landet igen, över inre delen av Svealand och ner över östra delarna av Götaland, säger SVT:s meteorolog Sara Rindegren.

Snön ser ut att få ligga kvar i de här områdena fram till helgen. Totalt skulle det kunna bli uppemot 15 centimeter snö.

– Men vintern som kommer nu är ganska tillfällig, för i början av nästa vecka ser det ut att komma mildare luft, som gör att det blir ett par plusgrader på dagarna, Sara Rindegren.

Soligt i norr

Som kontrast kan större delarna av Norrland räkna med en solig vinterdag under onsdagen, med mellan 5 och 10 minusgrader.

Se mer om vädret i klippet ovan.