Moderaterna KU-anmäler Magdalena Andersson

Statsministerns agerande i kärnkraftsfrågan under mötet i EU-rådet har väckt kritik bland Moderaterna som under tisdagen lämnade in en anmälan till konstitutionsutskottet.

– Att hon har en annan uppfattning för stå för henne men det är inte det som riksdagen gav uttryck för, säger Tobias Billström (M).