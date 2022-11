Riksdagsledamoten: Sex- och kärleksberoende borde vara beroendesjukdom

Under en begränsad period varje höst kan riksdagsledamöterna lämna in motioner med förslag på frågor som riksdagen ska besluta om. Bland de tusentals motioner som kommit in finns en stor spridning på ämnen och flera förslag som sticker ut.

Fritt fram att flytta stenar Centerpartisterna Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen listar i en motion en rad lagar som de menar borde avskaffas. Bland annat vill de göra det tillåtet att flytta stenhögar som är äldre än ett år – något som i dag är förbjudet på grund av biotopskyddet. ”En jordbrukare som samlar ihop sten tillfälligt under våren och lägger den i en hög kan inte fundera i godan ro vart stenen sedan ska placeras [...] En helt ny stenhög får samma skydd som den som funnits i hundratals år. Det är helt orimligt ”, skriver centerpartisterna. I motionen föreslås även att bland annat danstillståndet, flipperspelslagen och lagen om olagliga komposter ska avskaffas. Djuren i fokus hos sverigedemokrater Något som många sverigedemokratiska ledamöter har motionerat om är djur. Bland annat finns motioner om att inrätta en djurskyddsmyndighet och en nationell djurskyddspolis. Företrädare från partiet vill även se kraftigare påföljder vid brott mot djur, att grundskoleelever ska få umgås mer med djur på skoltid och få bättre utbildning i djurskydd, och att det ska bli tillåtet att ta med sig husdjur ner i skyddsrum. Försvåra för barninfluencers I Frankrike kan föräldrar som använder sina barn som “influerare” i ekonomiska syften få böter eller fängelse i upp till fem år, eftersom detta sedan i fjol klassas som barnarbete. Detta exempel lyfts fram i en motion av Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar, som vill att reglerna för barnarbete på onlineplattformar ska ses över även i Sverige med motiveringen att det finns ett stort antal svenska influencers som gjorts sig ekonomiskt beroende av sina barns medverkan i sociala medier. Hjälp till sex- och kärleksberoende Riksdagsledamoten Michael Rubbestad (SD) lägger för tredje året i rad en motion om att sex- och kärleksberoende ska klassas som en beroendesjukdom, och att de som lider av detta ska ha rätt till behandling på samma sätt som spel-, alkohol- eller narkotikaberoende personer. – Jag har två stycken nära bekanta som lider av just sex- och kärleksberoende, och då känner jag att i den roll jag har som riksdagsledamot så har jag faktiskt möjlighet att påverka. Och jag har förstått att det har varit väldigt svårt för dem att få den hjälpen de behöver, säger Michael Rubbestad (SD). I videon berättar han mer om hur sex- och kärleksberoende tar sig uttryck och vilka konsekvenser han menar att det får för samhället om de som lider av detta inte får hjälp.