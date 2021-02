Myndighet larmar: Kan inte garantera rättssäkra adoptioner

Tjänstemän på tillsynsmyndigheten Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) har under hela 2000-talet larmat om misstänkta oegentligheter kopplade till adoption.

Det skriver Dagens Nyheter som i flera artiklar granskat adoptioner och tidigare bland annat berättat om hur barn blivit stulna och fått sina identiteter förfalskade.

Ursprungslandet har ansvar

Problemet handlar om att svenska adoptionsföreningar och myndigheter inte vet om barnen som ska adopteras verkligen är övergivna. Myndighetens generaldirektör Per Berling säger att man inte kan garantera att dagens adoptioner till Sverige är helt rättssäkra och etiska.

– Det är ursprungslandet som har ansvar för barnrapporterna och de här bristerna har vi sett under en längre tid. Vi ser en förbättring, men vi önskar att det gick snabbare, säger Per Berling till DN.

Efter tidningens granskning öppnar även socialminister Lena Hallengren för att regeringen ska göra en översyn av hur adoptionsförmedlingen fungerade i Sverige under 1960- till 1990-talet.

Mammor har fått sina barn dödförklarade

Reportern Patrik Lundberg, som har gjort granskningen tillsammans med Josefin Sköld och Alexander Mahmoud, gästade SVT:s Morgonstudion.

– I de allra värsta fallen är det mammor som har fått sina barn dödförklarade direkt vid födseln. Sedan har barnen förts bort och de har aldrig fått träffa dem igen, säger Patrik Lundberg i SVT:s Morgonstudion.

Madeleine In-hwa Björk adopterades när hon var två år gammal och har nu sökt sina rötter.

– Min mormor tog mig när min mamma var på jobbet och lämnade in mig till ett barnhem, det står i pappren att min mamma var med och lämnade in mig, men där hon ska ha skrivit under var det tomt, säger hon i Morgonstudion.