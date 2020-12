Nationella prov ställs in under nästa år

Beskedet kom under en pressträff med Skolverket och utbildningsministern under tisdagsmorgonen. Alla nationella prov under vårterminen ställs nu in, grundskolans årskurs tre undantas, samt årskurs fyra i sameskolan och specialskolan.

– Vi är ett läge där vi behöver göra anpassningar både på nationell och lokal nivå, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Kan inte garantera kraven

Det obligatoriska bedömningsstödet i årskurs ett i grundskolan utgår också under nästa år. Det kommer inte vara obligatoriskt att använda det stödet under nästa år.

– Funktionen med proven är att vara betygsstödjande. Den huvudsakliga anledningen till att vi ställer in är det läge vi befinner oss i, säger Peter Fredriksson och pekar bland annat på att man inte kan garantera att elever får den undervisning som krävs för att kunna genomföra nationella proven.

Treans nationella prov ska genomföras

Beslutet kommer att minska lärarnas arbetsbörda påpekar Fredriksson. Att Skolverket tillåter nationella prov i årskurs tre är för att det ligger till grund för elevens fortsatta skolgång.

– Det är viktigt att komma ihåg att de genomförs på ett annat sätt, de är en del av undervisningen och genomförs under en längre period.

Utbildningsminister Anna Ekström säger att mer information kommer komma efter jullovet från Skolverket.

– Det här är inte önskvärt men bedöms som nödvändigt.