Nedgång i brottsutvecklingen men narkotikabrotten ökar

Flera typer av brott minskade under coronapandemin under perioden mars och april, enligt polisen som har mätt utvecklingen genom antalet anmälningar som kommit in. Enligt polisen beror minskningen på coronaviruset som lett till mindre rörlighet utomhus.

Inför sommaren ser polisen en risk att brotten ökar till en nivå som man är van vid.

Till exempel har tillgreppsbrotten som inbrott och stölder i butik gått ner med över 13 procent, enligt polisen. Det är den typen av brott som polisen bland annat kopplar till utländska ligor.

– Personer vill inte röra sig ute och då minskar tillgreppsbrotten i butik. Tillgreppsbrotten är, som vi har påstått tidigare, knutna till utländska ligor, säger Per Engström, ansvarig för polisens coronainsatser.

Finns ett mörkertal

Men bilden är inte oproblematisk. Vad gäller brott som våld i hemmet och brott mot barn är det svårt att mäta i nuläget – anledningen är att det enligt polisen finns ett mörkertal vad gäller dessa och att en stor del inte kommer till polisens kännedom.

– Skolorna är stängda och man får inte kontakt med barnen. Här tror jag vi har ett mörkertal. Vi ser fram emot när skolorna öppnar och är tillbaka i normal omfattning i slutet på sommaren så får vi en annan bild. Man sitter isolerad i sitt hem och tappar det normala sociala skyddsnätet, arbetsplatsen är viktig i de här sakerna också.

Narkotikabrotten ökar

Samtidigt visar siffror att antalet anmälda narkotikabrott har ökat, där anmälningarna landar på 26,6 procent. Enligt polisens beror det bland annat på att man riktat fokus på den typen av brott men även att färre personer är ute och rör på sig.

– Det tar bara en stund innan narkotikan anpassar sina vägar. Det har inte varit en minskning i tillgången av narkotika utan den hittar nya vägar.