Regeringen: Inget tillfälligt stopp av trängselskatt

Det kommer inte att bli ett tillfälligt stopp för trängselskatter i trafiken, åtminstone inte just nu, meddelar statsminister Stefan Löfven (S).

Han öppnar dock för att regeringen kan komma att överväga det längre fram.

– Men just nu är det inte aktuellt, säger han under en pressträff.

Trängselskatten i biltrafiken i Stockholm och Göteborg har kommit upp på dagordningen under coronakrisen. Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har alla gått ut med att de vill ha ett tillfälligt stopp av avgifterna. Även Stockholms stad har krävt att trängselskatten ska pausas i Stockholm så länge invånarna uppmanas att undvika att åka kollektivt. Utesluter inte ett nytt besked Men under tisdagen ger Stefan Löfven beskedet att det inte blir något tillfälligt stopp för trängselskatten, i alla fall inte i nuläget, något som Ekot var först med att rapportera om. Under en presskonferens under tisdagseftermiddagen förtydligar Stefan Löfven: – Vi är beredda att titta på alla förslag som kommer upp. Just nu har vi inget förslag som gäller trängselskatten. Vi vet inte om det kommer senare, men vi har inget sådant förslag vi arbetar med nu. Men vi har aldrig sagt att sådana förslag inte kan bli verklighet, utan vi får se. Men just nu är det inte aktuellt. "Blir riktigt ledsen" Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni är besviken över beskedet. – Om vi får för många sjuka inom vården, omsorgen eller skolan, så kommer de här verksamheterna inte att fungera. Därför blir jag riktigt, riktigt ledsen över att statsministern så kort och koncist bara säger att det inte blir en paus på trängselskatten, säger hon till Ekot.

