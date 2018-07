Skogsbrand vid Kårböle strax utanför Ljusdal under söndagskvällen. Foto: Mats Andersson/TT

Norska helikoptrar ska släcka skogsbränderna

Under måndagen ska norska helikoptrar sättas in i släckningen av de skogsbränder som rasar på flera platser i landet.

– Jag hoppas att vi kan få ytterligare resurser under dagen till Ängra, säger Torbjörn Wannqvist, befäl i beredskap.