Ny extremhetta på väg – men stannar bara tillfälligt

I Sydeuropa har temperaturer på runt 45 grader uppmätts i helgen till följd av ett afrikanskt högtryck som dragit upp över Europa. Under måndagkvällen väntas det högtrycket börja nå oss.

– Högtrycket kommer nå oss, men bara tillfälligt. Det är inte helt uteslutet att onsdag kan bli årets varmaste dag, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.

Redan under måndagskvällen kommer en första portion varm luft att dra in över Skåne som lokalt kan få temperaturer på upp till 30 grader.

Årsrekordet kan slås

Under tisdagen och onsdagen arbetar sig vindarna uppåt och kommer under onsdagen ha nått i stort sett hela landet. Men varmast blir det i stora delar av Götaland och södra Svealand. Där väntas maxtemperaturer på 33 eller 34 grader under onsdagen.

– Under onsdagen kan årsrekordet på 34,6 grader som uppmättes i Hästveda i Skåne den 26 juli komma att slås. Men det handlar om tiondelar hit och dit om det blir årets varmaste dag eller inte, säger Per Stenborg.

I Norrland kommer temperaturerna landa på omkring 25 grader.

– Det blir varmare överallt men Norrland kommer inte få den där riktiga hettan. I västra Norrland kulminerar värmen på onsdag och i östra Norrland på torsdag, säger Per Stenborg.

Svalare på fredagen

Under torsdagen kommer värmen att puttas österut av svalare vindar som kommer in västerifrån. Men det kommer vara fortsatt varmt framför allt längs Smålandskusten som kommer få dryga 30 grader.

– Under fredagen är värmen definitivt undanskuffad och temperaturerna kommer återgå till omkring 20 grader. Då syns också mer utbrett regn i sikte. Jag hoppas verkligen att det blir regn att tala om då, säger Per Stenborg.