Ny prognos: Antalet asylsökande minskar

Trots att 2022 var ett rekordår för antalet asylsökande i Europa vänder sig allt färre till Sverige, det skriver Migrationsverket i sin prognos. År 2023 bedömer man att 16 000 personer kommer söka asyl i Sverige, vilket är 2 000 färre än den förra prognosen. Nästa år tror mynidgheten att den siffran kommer minska med 3 000.

Tar höjd för flyktingar från Ukraina

Cirka 50 600 personer från Ukraina sökte skydd i Sverige under 2022. Under 2023 är Migrationsverkets huvudscenario att den siffran kommer bli 15 000. Samtidigt menar myndigheten att det är mycket svårt att bedöma då det beror på hur kriget utvecklas. De har därför tagit höjd för att upp till 100 000 flyktingar från Ukraina kan komma till Sverige under året.

– En ytterligare eskalering kan inte uteslutas och skulle kunna leda till att antalet personer som söker skydd återigen ökar kraftigt. Vi har därför kvar det högre scenariot på upp till 100 000 skyddssökande från Ukraina i år, säger Annika Gottberg