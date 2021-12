SJ: Fler inställda avgångar under vintern

Problemet med inställda SJ-tåg ser ut att fortsätta under början av nästa år.

Tågbolaget räknar med att ställa in omkring 30 avgångar per dag under det första kvartalet.

– Vi kommer att ha en mindre reduktion i antalet turer under i alla fall januari och februari, men kanske även i mars, säger Lars Lindberg, chef för trafik och service på SJ till DN.