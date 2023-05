Oljepriset faller – drivmedelspriser sänks

Riktpriset på 95-oktanig bensin sänks med 50 öre till 19:29 kronor per liter på bemannade stationer. Det är den lägsta prisnivån på bensin sedan början av januari.

Dieselpriset sänks samtidigt med 35 öre till 20:76 kronor per liter.

Priset på biodiesel (HVO100) sänks också med 35 öre till 26:62 kronor per liter, medan fordonsgasen sänks med 35 öre till 31:60 kronor per kilo.

Oljepriset ned med 5 procent

Även etanol (E85) sänks, med hela 80 öre till 15:95 kronor per liter.

Sänkningsrundan genomförs sedan världsmarknadspriset på råolja fallit med 5 procent i tisdags och fortsätter nedåt mot 74 dollar per fat i onsdagens handel.

Det är första gången sedan mars som världsmarknadspriset på råolja sjunkit under 75 dollar per fat och prisnivån på råolja kan jämföras med årshögstanoteringarna kring 87 dollar per fat så sent som den 12 april.

Andra råvarupriser hänger också med nedåt efter en ny orosvåg för finansiella problem i USA:s banksektor och data som antyder en svagare utveckling på arbetsmarknaden i USA inför onsdagens räntebesked från USA:s centralbank Federal Reserve (Fed).

Oljepriset har haft en svag utveckling under året, trots att Kina slopat omfattande pandemirestriktioner och därmed ökat efterfrågan på drivmedel i världens näst största ekonomi.

Lyft för rysk oljeexport

Till trycket nedåt på oljepriset bidrar även statistik som visar på ett exportlyft av olja från Ryssland under förra veckan, upp till fyra miljoner fat per dag. Den ryska exporten lyfter trots uppgörelserna med oljeländerna i kartellen Opec om minskad oljeproduktion.

Exportnivån är den näst högsta sedan Ryssland gick till fullskalig attack mot grannlandet Ukraina i februari 2022.