Därför är Ukraina beroende av vapen utifrån – och så tar de sig in

Leveranser av vapen och ammunition spelar en viktig roll i Ukrainas försvar. Men att tala alltför öppet om hur de går till kan vara problematiskt.

– Jag är i allmänhet ovillig att prata om dem. Ryssarna vill stoppa dem och samlar in all information de kan, säger Gustav Gressel, försvarsexpert vid tankesmedjan European council on foreign relations.