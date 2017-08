Ostadigt väder att vänta – högsommaren uteblir

Foto: TT

Sommaren fortsätter på det ostadiga spåret. I nästa vecka kommer två regnområden in över landet och någon högsommarvärme kan vi inte hoppas på.

– Man ska väl inte helt kasta in handduken om man hoppas på 25-30 grader, men som det ser ut blir det inte så, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.