Ovanligt många kommuner förbjuder bevattning

Många vattenverk har kommit väldigt nära sin maxkapacitet på grund av den långa värmeböljan som kom redan i maj. Därför har ovanligt många kommuner infört förbud mot bevattning, uppger Svenskt Vatten.

- I maj är all produktion igång. Alla är fortfarande hemma samtidigt som behovet av att vattna i nyplanterade trädgårdar och fylla pooler är stort. En värmebölja under semestertider märks för det mesta inte lika påtaglig i vattenverket, säger Fredrik Vinthagen, kommunikationsansvarig vid Svenskt Vatten.

Problem i över 40 kommuner

Bevattningsförbud gäller i minst 13 kommuner på onsdagen. Ytterligare omkring 30 kommuner från Boden i norr, till Vellinge i söder har uppmanat invånarna om att vara försiktiga med vatten.

– Ofta är orsaken att kapaciteten i ledningsnätet är dimensionerat för normal hushållsanvändning som tvätt, disk, matlagning och hygien, inte för pooler och gräsbevattning, säger Fredrik Vinthagen.

– Vattnet tar alltså inte ”slut” men det tar längre tid att få fram vattnet i kranarna och därmed att fylla kastrullerna.

Historisk botten

Sommaren 2017 nåddes historiskt kritiska nivåer för grundvattnet. Då infördes också bevattningsförbud i vissa kommuner. Men redan i år är det förbud i betydligt fler och betydligt tidigare.

Senast Sverige ställdes inför liknande kritiska nivåer var i mitten av 1970-talet.

Enligt SGU, som är den myndighet som har ansvaret att övervaka grundvattennivåerna, har dock regnet under hösten och de rikliga snömängderna under vintern gjort att tillgången på grundvatten i stället har ett bra utgångsläge just nu inför sommarmånaderna 2018. Det berättar grundvattengeologen Emil Vikberg för SVT.

– Vi har fått en väldigt kraftig påfyllning i samband med snösmältningen. Läget är just nu tillfredställande i stora delar av landet, men i delar av södra Sverige börjar vi dock få grundvattennivåer som ligger under det normala, där ser vi också snabbt sjunkande nivåer. Har man enskila brunn i främst södra Sveriges bör man vara observant .