Polisens nya metod leder till fler vapenbeslag

– Det vi kollar på nu är att löpa hela linan ut för att nå källan. Vi försöker få svar på vem som tillverkat vapnet och vem som sedan fört in det i Sverige, säger Johan Gustafsson, kriminalinspektör på Nationellt skjutvapencenter.

Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten har på förra regeringens uppdrag arbetat fram nya metoder för utökat samarbete och fokus på källorna för vapentillgången.

Är ni inte sena med detta?

– Inom polisen och Tullverket är det nytt att man jobbar utifrån ett förmågetänk istället för att utgå från en fast organisation. Jag tycker inte att vi är sena utan snarare föregångare, säger Johan Gustafsson.

Mer effektivt arbete

Det tätare samarbetet har utvecklats under det gångna året och polisen ser flera pågående ärenden som en direkt effekt av samarbetet mellan myndigheter både i Sverige och internationellt, även om det behövs en större analys för att säkert säga att det är den nya metoden som gett de positiva resultaten.

– Känslan är att beslagen kommer bli ännu högre under 2023. Det beror på till viss del att vi nu samarbetar mellan myndigheter och att vi blivit mer effektiva, säger Johan Gustafsson.

Flera ärenden igång

Antalet beslag nådde rekord under 2022. Tillsammans stoppade polisen och tullen 1874 vapen och vapendelar. Antalet personer som häktades för grovt vapen brott har också ökat från 323 häktade under 2021 till 384 under 2022.

– Vi har flera ärenden med internationell koppling som ännu inte avslutats, säger Johan Gustafsson.

Det vanligaste är att vapen smugglas in från andra länder och källorna finns oftast utanför Sveriges gränser. Därför krävs det att man även bättre samarbete med andra länders myndigheter för att slå ut vapentillgången menar polisen.

– Vi lägger ut information och ställer frågor till andra länder för att kunna hitta kryphål.