Politikerna om det mörka dygnet: ”Måste få ett slut”

Magdalena Andersson (S) säger till Aftonbladet att Försvarsministern bör sättas in för att bistå polisen. Foto: Henrik Montgomery/Claudio Bresciani/TT

Tre personer har dött i grova våldsdåd under onsdagskvällen och -natten. Brotten är en del i den våldsspiral som just nu präglar Sverige. Nu säger politiker från både regering och opposition att något måste göras – och Socialdemokraterna vill sätta in militären.

– Regeringen behöver titta upp ur Tidöavtalet och börja agera kraftfullt, säger Magdalena Andersson (S) till Aftonbladet.