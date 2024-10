Räddningstjänstens varning: Kommer se fler batteribränder i hemmet

I september fick åtta personer föras till sjukhus efter en våldsam brand i Malmö. Ett litiumjonbatteri på laddning på en balkong hade fattat eld.

Batteritypen finns i de flesta av våra laddbara produkter som datorer, mobiltelefoner och elsparkcyklar. Minst 70 procent av bränderna sker under laddning.

Vid brand är risken stor att det blir allvarligt.

– De här batterierna kan komma upp i 800 grader när de brinner vilket gör att det kan börja självantända runtomkring, säger Carl-Ian Bissmark.

Större batterier

I och med att allt fler äger elsparkcyklar och elcyklar har också de större batterierna tagit sig in i våra hem. På flera arbetsplatser, som myndigheter och högskolor, är det förbjudet att ta in batterier till just elcyklar.

Ett tydligt varningstecken är om batteriet börjar svälla.

– Min starkaste rekommendation är att inte tillåta laddning på kvällar, nätter eller när du inte kan bevaka batteriet. För innan det börjar brinna ser du en liten rök och det blir extremt varmt. Då har du tid att agera, säger Bissmark.

Han avråder även från att ladda mobilen, datorn eller andra produkter nattetid.

Temperaturkänsliga

Enligt statistik från Elsäkerhetsverket ökar antalet bränder orsakade av laddbara produkter. Under perioden 2018-2022 stod laddbara produkter för 14 procent av alla elrelaterade bränder med egendomsskada i bostäder.

Bissmark tror att antalet batteribränder kommer bli fler.

– Antalet bränder i dag är i förhållande till andra bränder ganska låg men det ökar. Detta måste vi och användare vara beredda på.

Litiumjonbatterier är temperaturkänsliga, både värme och kyla kan påverka, och det är inte säkert att skadorna visar sig direkt. De är även känsliga för stötar och överladdning.

– Man köpte sin elcykel för 3-4 år sedan, batteriet har blivit utsatt för många laddningar och stötar. Det blir känsligare ju äldre det blir och det är därför vi först börjar se det först nu.

Vad ska vi göra för att stoppa utvecklingen?

– Har du koll på grejerna kommer det sannolikt inte hända något. Se till att laddbara produkter och batterier inte är skadade, att de är godkända för den svenska marknaden och CE-märkta. Ladda batterierna enligt tillverkarens anvisningar och ladda under uppsyn dagtid när du är vaken och hemma.