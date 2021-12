Rekordhöga elpriser väntas – så sänker du elräkningen

Sverige är indelat i fyra energiområden och just nu är det de som har rörliga elpriser södra områdena som får ta den största smällen. Mellan klockan 16 och 17 i eftermiddag kommer en elpristopp, enligt DN landar priset på rekordhöga 6,48 kronor per kilowattimme. Genomsnittspriset under måndag väntas bli 3 kronor per kilowattimme.

– Om man jämför med förra året får man räkna tusenlappar, i år är ett exceptionellt år.

I klippet ovan får du veta hur mycket förbrukning du kan spara på genom att sänka innetemperaturen med en grad.