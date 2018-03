Rekordmånga utbetalda vab-dagar i februari

När influensan slog till i år var det med full kraft. Februari kallas ”vabruari” eftersom ovanligt många föräldrar är hemma från jobbet för vård av sjukt barn.

– I år har det varit en kraftig influensa och det syns väldigt tydligt i våra siffror, säger Alexandra Wallin chef för avdelningen barn och familj på Försäkringskassan. Det kommer nog att vara ganska högt i mars också tror jag. Det brukar vara just de här två månaderna sedan vänder det nedåt igen

Enligt siffror från Försäkringskassan betalade myndigheten ut motsvarande 864.332 heldagar för vård av barn. Det är 67.700 fler utbetalda dagar än under februari 2017 och ökningen är del av en generell trend som pågått de senaste 10 åren.

– En faktor är att antalet barn i befolkningen har ökat. Vi tittar nu närmre på om det kan finnas andra orsaker också, men vi är inte riktigt färdiga med den analysen.

Under februari 2017 registrerade försäkringskassan totalt motsvarande 881.300 hela vab-dagar. Redan under februari i år betalades nästan lika många heldagar ut och den totala siffran för månaden kommer att stiga eftersom många väntar med att rapportera till mars, och dessa utbetalningar kommer då registreras under denna månad.

– Vissa föräldrar väntar och samlar ihop dagar men vi tänker att merparten söker ungefär när det inträffar, säger Alexandra Wallin.