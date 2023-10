Ringde 30 gånger till UD utan svar: ”Helt horribelt”

Vi har förståelse för att anhöriga blev upprörda när de inte kunde nå UD via Regeringskansliets telefonväxel. Regeringskansliet agerade direkt när problemen uppstod, bland annat togs extra personal in som kunde registrera svenskar på svensklistan manuellt. Vi såg också till att snabbt få en teknisk lösning på plats så att svenskar skulle kunna komma fram på telefon på andra sätt. Vi arbetade skyndsamt för att hitta en lösning på de tekniska problemen och redan i går fungerade såväl svensklistan som möjligheten att nå oss via regeringskansliets växel igen.

Vi är även medvetna om att det var svårt att nå ambassaden i Tel Aviv. På grund av det mycket allvarliga säkerhetsläget kunde inte ambassaden arbeta från kansliet som önskat.

Personer i Israel eller Palestina som inte kom fram till UD under helgen eller som är osäkra på om deras registrering på svensklistan tagits emot uppmanas att ta kontakt med UD via det särskilda krisnumret +46 8-405 19 00. Numret är kommunicerat på respektive utlandsmyndighets reseinformation samt på UD Resklar/Facebook.