Risk för svarthalka hela juldagskvällen och annandagen

SMHI har utfört gula varningar för plötslig ishalka på juldagskvällen för delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Risken är stor för att den förrädiska svarthalkan slår till mitt i jultrafiken.

– Det kallas i bland för svarthalka. Det är inget meteorologiskt uttryck men det innebär att vägarna ser torra ut, det är väldigt förrädiskt, säger Lars Knutsson, meteorolog på SMHI till TT.

Regnet drar in västerifrån under kvällen. Temperaturen vid vägbanan stiger långsammare än i luften och kan då ligga under nollan när regnet träffar den. Då fryser regnet till och det blir halt snabbt.

Gula varningar även på annandagen

Och vägarna ser inte mycket bättre ut under annandag jul. Då väntas plötslig ishalka längs Norrlandskusten samt södra Västerbottenkusten.

En gul varning är även utfärdad för norra Dalarna och nordligaste Värmland – där vänts snöfall som kan vara ymnigt och ge mellan 10 och 15 centimeter snö.