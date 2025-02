Risk för nytt bakslag för naturen – efter kollapsat FN-möte

FN:s konvention om biologisk mångfald är en av tre överenskommelser från FN:s miljökonferens i Rio 1992. De två andra är klimat och ökenspridning. Länderna som skrivit under dem möts regelbundet i så kallade partskonferenser, eller COP(Conference of the Parties).

Namnet COP används för alla konferenser, vilket kan vara förvirrande. Men i dag återupptas det 16:e mötet om biologisk mångfald, COP16, i Rom. Klimatkonventionens länder däremot ses varje år, inte vartannat. I år hålls därför de 30:e globala klimatförhandlingarna, COP30, i Brasilien i november.