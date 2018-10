Så kan Sverige komma att regeras

En Alliansregering

De fyra Allianspartiernas ledare säger att det är deras mål. Men det har blivit svårare eftersom valresultatet innebär att Alliansen har ett mandat mindre än det rödgröna blocket med S, MP och V, 143 mot 144. Det innebär att Sverigedemokraterna måste rösta för Alliansens budget för att den inte ska förlora mot en rödgrön. C och L säger absolut nej till att regera med stöd av SD.

Alliansregering med stöd av S

Centern och Liberalerna har svurit på att de inte under några omständigheter ska göra sig beroende av SD. I stället vill man, även M och KD, se samarbete med S. Dock som hel Allians. Men Socialdemokraterna har gjort klart att man inte kommer att utgöra stöd till en Allians som är mindre än de rödgröna. Glöm det, har Löfven sagt.

Blocköverskridande regering

S vill se en blocköverskridande regering med mittenpartierna C och L. Som största parti utgår man ifrån att man tar statsministerposten. Det skulle spräcka Alliansen, vilket just är målet för S, och knappast något C och L gör i första taget. En regering med S+MP+C+L skulle inte få majoritet i riksdagen, men skulle ändå få igenom sin budget, eftersom de andra inte kan samla sig kring en alternativ budget.

S-regering

Ytterligare ett regeringsalternativ är en S-regering som samarbetar i riksdagen med framför allt MP, C och L, men även med M i vissa frågor. Det skulle kräva att Allianspartierna backar helt från sina nuvarande positioner.

M-regering

Bygger på att övriga Allianspartier och SD stödjer Ulf Kristersson och hans budget. Tanken är att han skulle ha större frihet att söka stöd i flera läger i olika frågor om han inte är bunden av C och L.

M+KD-regering

Ett alternativ som alla hittills sagt inte är aktuellt är en M+KD-regering med stöd från SD. Den skulle få 154 mandat mot de rödgrönas 144. C och L, som tillsammans har 51 mandat, har hittills vägrat svara på om man släpper igenom en sådan regering.

SD-ledaren Jimmie Åkesson har sagt att en M+KD-regering med stöd av SD, och som tolereras av C och L, är hans bästa alternativ i det rådande läget. Men som i alla andra alternativ där SD ska vara stöd vill de ha inflytande i proportion till sitt väljarstöd.

Fortsatt S+MP med V som budgetpartner, eller i regering

Före valet sade statsminister Stefan Löfven att det är rimligt att den partikonstellation som blir störst får bilda regering. Det anser han fortfarande och pekar på att de rödgröna har 144 mandat mot Alliansens 143. En bräcklig majoritet vars förslag skulle falla om Alliansen och Sverigedemokraterna röstar lika. Mer tveksamt om han vill ta in V i regeringen.

S+M

En koalition av tyskt märke. Skulle lätt få igenom sina förslag, med egen majoritet. Men alternativet verkar mer osannolikt än övriga och de politiska skillnaderna mellan S och M för stora.

C+L

En regering med svagt mandat i riksdagen, men med möjlighet att söka stöd både till vänster och höger. Skulle kunna uppfattas av både M och S som bättre än alternativen.