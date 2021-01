Guide: Så ska vaccinationen gå till – region för region

Blekinge

Hur ser prioriteringsordningen ut för vaccinationen i er region?

Region Blekinge följer den prioriteringsordning som FHM rekommenderar. Diskussionen kring eventuell förändring av prioriteringsordningen (att påbörja vaccinering av prioriterade medarbetare inom bland annat intensivvården) pågår inom regionen och ställningstagandet är att vi kan påbörja vaccinering av prioriterade personalgrupper i samband med att vi i vaccinationsplaneringen glider över i den så kallade fas 2. Vi räknar då med att ha tillgång till mer vaccin totalt och den eventuella uppstarten av personalvaccinationerna blir då en parallell process med redan planerad vaccination i de andra prioriterade grupperna.

Hur ska vaccinationen gå till?

Just nu pågår vaccinering inom fas 1 vilket innebär ett tätt samarbete mellan kommun och region. I denna fas sker merparten av vaccinationerna inom kommunens verksamheter. Under fas 2 kommer uppdraget succesivt allt mer falla på primärvårdens organisation. Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt att använda samma organisation som vid vaccinering mot säsongsinfluensan (alltså på våra ordinarie vårdcentraler). Alternativa lokaler är säkrade gällande de vårdcentraler som har svårt att få till en säker logistik vad gäller social distansering. Merparten av medborgarna kommer att kunna boka tid för vaccinering, både via digitala tjänster och via Callback. Även så kallad ”kontrollerad drop-in” kommer att erbjudas.

När förväntar ni er att börja vaccinera övriga befolkningen, som inte tillhör riskgrupp?

För närvarande har vi en planering som innebär uppstart av denna kategori under mars-april.