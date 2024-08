Så skyddar du dig mot regn- och åskovädret

Under juli har flera delar av landet blivit översvämmat, bland annat i Östergötland och i Jönköpingsregionen, och under helgen drog ett åskoväder in över södra Sverige som SMHI utfärdade gul varning för.

Pererik Åberg, meteorolog, menar att en gul varning inte är något man borde bli alltför orolig för.

– Det är de orangea och röda varningarna man verkligen ska hålla utkik för, en gul varning kan innebära att man får problem men på en lokal nivå, säger han.

Hur skyddar man sig mot ett åskväder? Och hur förbereder man sig inför en möjlig översvämning? Hör SVT:s meteorolog förklara i klippet!