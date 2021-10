SVT:s meteorolog: Säsongens första snövarning är här

Snön rör sig in över norra delarna av Jämtland och in över de sydligaste delarna av Lappland.

– Snöfallet sprider sig norrut under förmiddagen och till eftermiddagen ligger tyngdpunkten i Lappland, säger SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning, 2-5 centimeter snö kan falla.

Under kvällen väntas fortsatt både regn och snöfall i norr. Längre söderut mest uppehåll eller bara lokalt lätt regn, men senare under natten rör sig ett nytt regnväder in på bred front västerifrån.