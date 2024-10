Second hand växer så det knakar – unga driver på marknaden

Unga som handlar mest

Hälften av second hand-marknadens försäljning består av mode. Men även husgeråd, leksaker, möbler och inredning är populärt på andrahandsmarknaden.

Enligt undersökningen så handlar 27 procent av svenskarna second hand under en månad. Det som driver marknaden är de yngre konsumenterna, 39 procent av 18-29-åringarna handlar second hand under samma period.

– Det är inte bara en attitydförändring. Det här pågår i hela vårt samhälle och jag tror absolut inte att det bara är en trend. Nu ser vi att second hand ökar under lågkonjunkturen men den kommer inte att bara bli kvar, den kommer att öka säger, Sofia Larsen.

Marknaden för begagnade varor beräknas uppgå till 18 miljarder kronor 2024 och till 50 miljarder kronor 2034.

”Definitivt framtiden”

Martin Hallander är vd för företaget Arkivet som säljer och köper second hand-kläder. Bolaget startade 2017 och driver butiker i Stockholm och Göteborg.

– Second hand är definitivt framtiden. Vi ser att det den senaste tiden kommer många nya kunder som kommer och lämnar in kläder för första gången och det är ett sätt att cirkulera sin garderob på ett bra sätt. Det handlar inte bara om hållbarhet och miljö för man är också medveten om pris och sin egen plånbok, säger Martin Hallander.

I butiken träffar vi Cecilia Borg och Ella Lindblom.

– Vi handlar second hand för att det är bättre för miljön men det är även här man hittar de unika plaggen, säger Cecilia Borg.

Förutom fysiska butiker som Arkivet, Myrorna, Stockholms Stadsmission finns det även en stor marknad i sociala medier för begagnade kläder. Appar som Vinted, Sellpy och Plick är populära verktyg för att handla och sälja kläder. Många etablerade affärskedjor har också börjat köpa och sälja second hand-kläder.

Trots att allt fler väljer att köpa kläder i andra hand finns inga tecken på att det tillverkas mindre plagg.

