SKR: ”Vi hade hoppats kunna vaccinera många fler per vecka”

Såväl Pfizer, som Moderna och Astra Zeneca har tvingats skruvat ner de ursprungliga nivåerna av vaccin som ska levereras till EU-länderna.

Flera regioner har larmat om att vaccineringen därför tar längre tid än planerat.

– Företagen har utlovat ganska mycket vaccin och man har planerat utifrån de här preliminära prognoserna, säger Emma Spak.

Viktigt med tydlighet

Ett problem för regionerna är bristen på förutsägbarhet. Hur många doser man får per vecka bekräftas ofta med bara några dagars varsel. Problemet ligger till stor del hos tillverkarna, menar Emma Spak.

– Det är otroligt viktigt att företagen är tidiga och tydliga i sin kommunikation till länderna och myndigheterna så att de i sin tur kan vara tydliga mot regionerna. Bara några dagars varsel är väldigt kort tid.

Oförutsägbarheten skapar extrajobb och en osäkerhet hos regionernas vaccinsamordnare.

– Det blir ett väldigt pusslande. Man får sitta in i det sista och fundera på hur man ska fördela vaccinen. Om man får en mycket mindre volym, ska man då skicka in en liten del till alla vaccinatörer eller ska man helt ställa in vaccinationen på vissa vårdcentraler.

– Men de gör ju det här arbetet och är beredda att göra det för det är så viktigt att alla vaccindoser används.

Kapaciteten finns

Ingen region uppger att det saknas kapacitet att vaccinera, enligt Emma Spak. Många var redo att påbörja den andra vaccinationsfasen redan i början av februari.

– Man är beredda, så fort doserna kommer, säger hon.

Ett önskescenario hade varit att vaccinen levererades med ett jämnare flöde, förklarar Emma Spak.

– Det hade underlättat arbetet. Men vi vet ju att det här är svårt.