Slog larm om chef på Sida – efter tveksamt miljonupplägg

Chefen på Sida sitter häktad sedan början på maj misstänkt för att ha förskingrat miljonbelopp. Enligt SVT:s uppgifter rör misstankarna pengar som försvunnit ur biståndsprojekt till utsatta människor i Kongo-Kinshasa.

SVT har talat med flera personer från biståndssektorn som varit i kontakt med mannen och kan nu berätta hur chefen tog kontakt med en välgörenhetsorganisation. Chefen föreslog att de skulle söka pengar genom Sida. Organisationen var positivt inställd, men beskriver hur chefen tidigt föreslog ett märkligt upplägg.

– Han ville undvika insyn. All kontakt skulle gå via honom och hans egen Whatsapp. När vi ville konsultera vårt huvudkontor, sa han: ”Blanda inte in Sverige”, berättar en person vid organisationen.

Föreslog märkligt upplägg

Chefen på Sida ville att en del av pengarna skulle gå via hans egna kontakter från Kongo-Kinshasa.

– Vi försökte reda ut vad det var för organisation, men de hade knappt en egen hemsida. Chefen krävde ändå att vi tog in dem som partner. Han kände dem från Kongo, säger källan.

Organisationen anade oråd och tog hjälp av en rådgivare, som SVT talat med:

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Han ska inte blanda sig på det sättet, då blir han ju jävig. Han ska bara granska förslag.

Organisationen ratade chefens upplägg om att ta in hans bekanta i projektet. Då tappade chefen intresset och gjorde sig oanträffbar.

– Det gick flera månader utan att vi hörde något, trots att vi stötte på, säger rådgivaren.

Anmälde chefen

Organisationen anmälde chefen till Sida för misstänkt korruption.

Chefens advokat Henrik Olsson Lilja känner inte till uppgifterna och avstår att kommentera dem, men konstaterar att hans klient förnekar brott.

– Det här handlar om händelser utomlands. Det är en komplicerad sak för åklagaren att kartlägga och vi är övertygade om att han kommer släppas.