Kraftigt åskoväder sveper över stora delar av landet

Under fredagsmorgornen utfärdade SMHI en klass 1-varning för kraftig åska i Uppsalas-, Stockholms och Södermanlands län. Varningen är nu avlyst, men det kan fortfarande bli mycket blixtar och regn.

Den snabba vändningen i vädret var oväntad, även för SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir.

– I går torsdag trodde vi inte att vi skulle se så mycket aktivitet i regnområdet. Det är en oväntat kraftigt kallfront som drar in med mycket åska.

Tora Tomasdottir råder folk att hålla sig inomhus och varnar för lättare översvämningar, kraftig blåst och blixtar. Olyckor relaterade till åska är ovanligt men förekommer – nyligen avled en kvinna till följd av ett blixtnedslag i Sverige.

– Åskan är farlig som den är, man ska inte gå ut på några öppna fält i den här typen av väder, säger hon.

Drar över hela landet

Redan under natten till fredagen regnade det kraftigt i Malmö, där det kom 23,1 millimeter regn enligt SMHI:s mätningar.

– Det är mycket nederbörd om man tänker på att allt regn kom under ungefär en timmes tid, säger Tora Tomasdottir.

Även i västra Sverige finns sedan igår en klass 2 varning för stormbyar, vilket hotar musikfestivalen Way out west som pågår i Göteborg. Vindbyarna väntas bli som starkast under fredagseftermiddagen.

I öst kommer åskan och regnet, efter att ha svept över Stockholmsområdet, dra vidare norrut, över Gävleborg och Dalarna. Fram mot kvällen kommer regnområdet röra sig ännu längre norr ut.

Se hur skurarna rör sig just nu på SMHI:s radarbilder.