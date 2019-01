Foto: TT

SVT-meteorologen varnar för snöyra: ”Blir riktigt dålig sikt”

Snöovädret som drog in under måndagsmorgonen har ställt till med problem i trafiken, främst i de södra delarna av landet. Och det svåra trafikläget ser ut att fortsätta när rejält med vind drar in och skapar snöyra med dålig sikt.

– Det är nog bäst att man har med sig en skyffel om man ska ut och köra, säger SVT:s meteorolog Pererik Åberg.

Måndagens snöoväder i Svealand och Götaland har medfört en hel del olyckor i trafiken. Bland annat fördes en person till sjukhus efter att en buss glidit av vägen på väg 223 norr om Nyköping. Vid midnatt körde en passagerarbuss av vägen E45 norr om Mellerud med 18 passagerare ombord, ingen ska ha kommit till skada. Vid Laxarby i Bengtsfors kommun ska en timmerbil vid 8-tiden i morse vält. Och även om snöovädret nu drar vidare mot norr kommer körbanorna att vara i fortsatt dåligt skick. – Det är väldigt halt och det en hel del snömodd på vägbanorna. Dessutom är det blåsigt vilket kan göra att sikten inte är den bästa, säger SVT:s meteorolog Pererik Åberg. ”Kommer att blåsa och yra” De som rör sig längs med Norrlandskusten bör räkna med att det blåser mycket under natten och morgondagen. – Det kommer bara att snöa någon enstaka decimeter, men det kommer att blåsa och yra en hel del, så det kommer att bli riktigt dålig sikt, säger Pererik Åberg. Meteorologen: Ta med dig skyffel Under tisdagsmorgonen kommer läget att förvärras enligt Pererik Åberg. – Det kan bli knepigt i trafiken. Det är nog bäst att man pälsar på sig och har med sig en skyffel om man ska ut och köra. Dela Dela

