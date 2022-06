112-samtalen ökar – var tredje samtal onödigt

Samtalen till SOS ökar under midsommarhelgen. Foto: SVT/Johan Nilsson/TT

Trycket på nödnumret 112 ökar under sommaren, inte minst under midsommarhelgen. Men ungefär var tredje samtal som rings in hör inte hemma hos 112, vilket riskerar att drabba dem som faktiskt är i behov av akut hjälp.