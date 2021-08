Anställda på SOS alarm: ”Det värsta är om folk dör i väntan på 112”

De nationella svarstiderna till 112 har ökat dramatiskt under juni och juli månad i år. Under flera dagar i sommar har den genomsnittliga svarstiden per dygn legat på över 45 sekunder, visar den statistik som SVT tagit del av. Detta trots att SOS alarms avtal med staten säger att man ska svara efter 8 sekunder.

Leder till uppsägningar

Det höga trycket på 112 har fått konsekvenser för personalen. Nikolai Penttinen, teamledare och larmoperatör på SOS alarm i Norrköping, är en av de som valt att säga upp sig.

– Det är väldigt hög belastning på de som är på jobbet. Man märker att folk mår dåligt över att siffrorna är som de är, för man kan ju inte göra mer än att ta ett samtal i taget, säger Nikolai Penttinen.

Enligt de personer SVT har pratat med finns det flera brister i arbetsmiljön på SOS alarm i Norrköping. Anställda vittnar om att många har blivit sjukskrivna eller sagt upp sig de senaste månaderna, detta samtidigt som fler och fler ringer 112.

– Då blir det ju ännu större belastning för de som är kvar. Man tycker att det har gått så långt nu att de borde göra något åt det, men det händer ju ingenting, säger en anonym källa till SVT.

Stressigt även utanför jobbet

Bristen på personal på SOS Alarm gör att de anställda ofta får sms och samtal på sin lediga tid med frågor om de kan jobba extra. För många leder det till en ökad stress.

– Folk som jobbar övertid jobbar ju på sina lediga dagar. Jag vet inte hur länge man orkar göra det, säger en annan anonym källa.

Enligt Christian Larsson, platschef på SOS Alarm i Norrköping, handlar det om en avvägning där man dels måste ta hand om personalen men också se till att svarstiderna ligger på en rimlig nivå.

– Jag tror alla förstår att vi kommer göra vårt yttersta för att besvara ett nödsamtal från någon som är i akut livsfara, säger han.

Men ska det vara så på en arbetsplats – att folk mår dåligt?

– Nej så ska det inte vara. Vi för en tät och nära dialog med våra lokala skyddsombud, med lokalt fack. Vi pratar om åtgärder, vi lyssnar på kritik. Vi kommer att förändra saker, det gör vi hela tiden. Jag skulle säga att generellt har vi en väldigt god arbetsmiljö. Men trycket gör ju att det är svårt att slappna av.