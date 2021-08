SOS Alarm-chefen: ”Svårare att hitta personal som stannar kvar”

Enligt det avtal SOS Alarm har med svenska staten ska den genomsnittliga svarstiden till 112 ligga på 8 sekunder. Men under sommarens två första månader har man varit långt ifrån det målet.

– Under juli månad har vi i perioder haft svarstider på upp till 30 sekunder, vilket är för högt, säger Christian Larsson, platschef på SOS Alarm i Norrköping.

Flera minuters väntetid

Enligt siffror som SVT har tagit del av handlar det vissa dagar om ännu högre svarstider. Vid ett flertal tillfällen under juli månad har den genomsnittliga svarstiden per dygn legat på över 45 sekunder och vid några tidpunkter rör det sig om flera minuter.

SVT har fått uppgifter om att det vissa timmar på dygnet har varit tre minuters kö de senaste månaderna. Vad säger du om det?

– Jag kan inte bekräfta den siffran för jag har inte den informationen. Det är mycket möjligt att det kan vara så, men vi tittar ju främst i ett bredare perspektiv, säger Christian Larsson.

Flera av de anställda som SVT pratat med har riktat kritik mot att man inte anställt mer personal, eftersom att trycket på 112 alltid ökar under sommarmånaderna. Men den senaste tiden upplever Christian Larsson att det blivit svårare att beräkna under vilka dagar eller veckor antalet samtal kommer vara som störst. Detta gör att man inte vet när man ska ta in en högre bemanning.

– Det har blivit svårare att beräkna samtalstopparna. Tidigare följde de mönster, det var nyårsafton och midsommarafton. Men idag kan det vara saker som väder, människors rörelse eller hemmasemester, säger Christian Larsson

“Utmanande att hitta rätt personer”

Flera av de personer som har nyanställts på larmcentralen i Norrköping den senaste tiden har valt att säga upp sig efter mindre än ett år. Christian Larsson håller med om att det kan vara svårt att hitta personal som passar för jobbet.

– Jag upplever att det den senaste tiden har det blivit mer utmanande att hitta rätt personer, säger han.

Överlag tycker Christian Larsson att man har en god arbetsmiljö på SOS Alarm i Norrköping. De personer som sagt upp sig under våren har gjort det av olika skäl och behöver inte ha koppling till den ökade stressen på arbetsplatsen. Men att jobba som larmoperatör innebär att man får arbeta både nätter och helger. Anledningen till att vissa väljer att sluta tror Christian Larsson kan bero på att man har svårt att få ihop vardagslivet.

– Jobbet som 112-operatör är inget enkelt jobb, det är tufft. Alla klarar inte av det.