Stockholmare dåliga på blodgivning

Det är stora skillnader mellan antalet blodgivare och antalet bloddonationer i landet. Bäst är Blekingebor och västerbottningar, där blod donerats 62,5 respektive 60,1 gånger per tusen invånare under förra året. Det är nästan dubbelt så mycket som i Stockholm och Jämtland, där antalet donationer var 32,8 respektive 34,9 per tusen invånare.

Stockholmare stressade

Stockholm är ett landsting med stora sjukhus, där behovet av blod är stort. Samtidigt är stockholmarna bland de sämsta på att lämna blod, trots tre stora blodcentraler och blodbussar som besöker 160 platser i länet.

– Vi har försökt att knäcka gåtan varför, men ser mest att det har med tiden att göra. Folk säger att de är stressade, att de inte hinner. Det prioriteras inte riktigt förrän den dagen man själv har någon anhörig eller själv behöver och inser att sjukvården inte skulle fungera utan blodgivare, säger Ingrid Engström vid Stockholms blodcentral.