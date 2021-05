Stor minskning av varuexport under pandemiåret

Coronapandemin slog hårt mot den svenska varuexporten under förra året. Nedstängningarna runt om i världen under våren gjorde att många olika typer av varuproduktion nära nog sattes på paus under de allra värsta veckorna. I april och maj backade exporten i snitt med hela 20 procent.

– Vi kunde se att stora delar av världsekonomin stängde ner. Produktionen och vissa delar av konsumtionen sattes på paus. I den internationella handeln bröts de globala värdekedjorna sönder och det påverkade även den svenska varuexporten, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

”Kunde ha blivit värre”

Men i takt med att gränserna öppnades upp och regeringar runt om i världen sjösatte olika typer av coronastöd, såsom permitteringsstödet i Sverige, kunde exporten repa sig.

Men tappet i Sverige blev ändå stort totalt sett, enligt en rapport som Stockholms Handelskammare har tagit fram med hjälp av siffror från SCB. Varuexporten uppgick år 2020 i 1 407 miljarder kronor. Det är en minskning med 6 procent jämfört med 2019, vilket motsvarar ungefär 93 miljarder kronor.

– Det kunde ha blivit värre. Men ett tapp på cirka 90 miljarder kronor är väldigt mycket pengar. Sverige är ett litet och väldigt exportberoende land, där en stor andel av det vi producerar går till export. I värde uppgår den till hälften av vår totala BNP. 1,4 miljoner svenskar har jobb kopplat till den svenska exporten, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Exporten har påverkats olika mycket i landets olika län, beroende på vilka produkter som dominerar. Men varuexporten backade i hela 15 av 21 län.

Störst ökning i Norrbotten

Värmlands varuexport sjönk med hela 24,8 procent, vilket motsvarar 5,5 miljarder kronor. Västra Götaland, som står för en stor andel av landets varuexport, backade med 10,3 procent, motsvarande 30,9 miljarder kronor. Norrbottens län stod för den största ökningen, 8,9 procent, eller 3,2 miljarder kronor.

– Värmlands försämring förklaras av att det har varit en svag utveckling för pappers- och träprodukter, medan Västra Götalands minskning beror på en markant nedgång i motorfordon. Järnmalm har däremot gått bra, vilket är skälet till att Norrbotten ökade sin export allra mest.

Exporten i EU:s 27 medlemsländer minskade i snitt med 8 procent, mätt i Euro.