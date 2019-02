Under eftermiddagen blir det åter blåsigt i Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen. Arkivbild. Foto: AP/TT

Stormen Mats avtar

Tusentals hushåll har lämnats strömlösa under helgen efter att stormen Mats drog in över Norrland. Men nu ger vinden vika.

– Stormen Mats kommer avta under dagen, men det kommer nya vindar till kvällen, säger SVT:s meteorolog Lasse Rydqvist.

På de flesta håll har vinden men i Lapplandsfjällen kommer det däremot att tillta under måndagsmorgonen, uppger SMHI som utfärdat klass 2-varningar i Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län. – Vinden avtar tillfälligt under eftermiddagen men tilltar snabbt igen under kvällen, Lasse Rydqvist meteorolog på SVT. Sikten påverkas av nederbörd På många håll har helgens storm, Mats, avtagit men redan i kväll blir det åter blåsigt i Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen. Förutom kraftiga vindar kommer det också ytterligare snöbyar i Lapplandsfjällen. Även i övriga Norrland blir det en hel del nederbörd i form av snö och regn under eftermiddagen och kvällen. – I kombination med nederbörden skulle det kunna bli nedsatt sikt på vägarna och i fjällen. Klass 1- och klass 2-varningar från helgen ligger kvar på flera håll men det kan nog även bli fler varningar öster om Jämtland, säger Lasse Rydqvist. Vår i söder Under helgen utfärdades klass 2-varningar i stora delar av norra Sverige och över 6 000 hushåll är utan el, främst i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Men i de södra delarna av landet drar våren in och i resten av landet är det betydligt mindre blåsigt och för årstiden miltväder. – Vi hade under söndagen ett nytt årshögsta i temperatur. Karlshamn i Blekingen slog februarirekord med 15,2 grader,säger Lasse Rydqvist. Dela Dela

