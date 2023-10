Störningar på riksdagens hemsida

Den som försökte gå in på riksdagen.se möttes under morgonen av meddelandet ”Ett fel inträffade”. Lena Parkvall, pressekreterare på riksdagsförvaltningen, bekräftar för nyhetsbyrån TT att de just nu har störningar.

– Vi har störningar just nu och vi jobbar med att lösa problemet.

Man vet i nuläget inte vad felet beror på. Det finns inte heller någon prognos för när problemet ska vara löst.

– Det är felanmält och felsökning pågår. Det är den information jag har just nu, säger Parkvall.

Vid klockan 11 är det fortfarande störningar på webbplatsen.