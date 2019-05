Svensk kvinna inför rätta för IS-kopplingar i Irak

Kvinnan som konverterat till islam reste till IS territorium i Irak 2014, tillsammans med sina två små döttrar. På plats i terrorsektens så kallade kalifat fanns då redan hennes make. Under tiden hos IS födde hon parets tredje barn, en son.

I oktober förra året ställdes 29-åringen inför irakisk domstol. Hon friades då från terroranklagelserna, men dömdes till sex månaders fängelse på grund av att hon tagit sig in i Irak olagligt. Sedan dess har hon suttit i ett kvinnofängelse i Bagdad tillsammans med andra utländska kvinnor som dömts för samröre med terrorsekten. De kommer från ett dussintal länder.

774 barn under 15 år lever i fängelset tillsammans med sina mödrar.

Extremt svåra villkor i fängelset

Under den första tiden i fängelset bodde den 29-åriga kvinnans barn hos henne. Villkoren i fängelset beskrivs som extremt svåra, och med hjälp av svenska myndigheter lyckades kvinnan efter en tid skicka barnen till sin döde makes släktingar i Irak.

Så för cirka en månad sedan stod det klart att det irakiska rättssystemet underkänt den friande domen. Rättegången kommer därför att hållas igen – med samma anklagelser om samröre med terrorgruppen IS.

Personal på Sveriges ambassad i Bagdad bekräftar för SVT Nyheter att man kommer att närvara i rätten på söndag och att kvinnan kommer att försvaras av en privat advokat.

Maken ska ha dödats 2016

Den 29-åriga kvinnans make ska ha dödats 2016 under bombningen av Tal Afar nära Mosul i norra Irak. Han var svensk av irakiskt ursprung och var sedan tidigare känd av den svenska Säkerhetspolisen. Hösten 2011 greps han i Göteborg tillsammans två andra män misstänkta för att ha planerat att döda konstnären Lars Vilks på en vernissage på konsthallen Röda Sten.

Männen friades i domstol och fälldes endast för brott mot knivlagen. Några månader efter frisläppandet reste maken till Syrien.

Hundratals utländska medborgare har dömts för samröre med terrorgruppen IS Irak. Cirka hundra utländska medborgare har dömts till döden, andra har fått långa livstidsstraff. Enligt Iraks antiterroristlagstiftning kan dödsstraff utdömas för den som är med i IS, även för personer som inte stridit för terrorsekten.