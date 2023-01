Elstöd till företag på max 22 miljoner kronor föreslås

Förslaget bygger på samma modell som gäller för elstöd till hushållen, vilket planeras att börja betalas ut i februari, och innebär att stödet endast blir tillgängligt för företag i den södra delen av landet – det vill säga i elområde 3 och 4.

Stödet får ett tak på 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor) i enlighet med EU:s statsstödsregler.

”Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd”, säger Malin Stridh, avdelningschef på Svenska kraftnät i pressmeddelandet.

Hur stort stödet blir beror på hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021 – september 2022, skriver Svenska kraftnät. Företag med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh och de i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh.

Nästa steg i processen är att Energimarknadsinspektionen, Ei, ska pröva förslaget. Om det godkänns väntas regeringen ansöka om statsstöd hos EU-kommissionen och därefter klargöra detaljer om hur utbetalningen ska gå till.

Strax innan jul meddelade regeringen att det ursprungliga förslaget om elstöd inte var förenligt med EU:s regler för statsstöd. Svenska kraftnät fick då ett nytt uppdrag om att ta fram ett förslag som gälde elstöd särskilt till näringsidkare och juridiska personer.