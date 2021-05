Regeringens krispolitik får kritik i rapport

Sänkta arbetsgivaravgifter är en åtgärd som sågas av Finanspolitiska rådet, då den riktas till alla arbetsgivare, oavsett om de drabbats av krisen eller inte.

– I ljuset av att de implementerades i början av krisen då ovissheten var stor, kan vi ha viss förståelse för att åtgärden sattes in för att signalera att staten går in med stöd till arbetsgivare. Men det är absolut en åtgärd som bör undvikas i framtiden, säger Lina Aldén under en pressträff.

Sena besked, många ändringar

Kritik riktas även mot sena besked om förlängningar av det så kallade omställningsstödet 2020 och för att omsättningsstödet till vissa näringsidkare kom mycket sent.

– Enskilda näringsidkare kunde till exempel inte korttidspermittera sig själva som aktiebolagsägare kunde, och inte söka A-kassa utan att lägga ner sin verksamhet, säger Lina Aldén.

Dessutom är rådet kritisk mot att det varit många löpande ändringar av stödnivåer och självrisker i stödsystemet.

– Ett mönster man kan se är att stöden har varit mindre generösa över sommaren. Det är olyckligt eftersom de företag som drabbats värst har säkert mer behov av stöd ju längre krisen pågår.

Stöden har lindrat effekterna

Dåligt statistikunderlag för uppföljning och utvärdering är en annan brist rådet pekar på. Ekonomerna i rådet hade också velat se en gemensam portal för stödåtgärder, för att förenkla för företag och minska risken för felaktiga utbetalningar.

Men på det stora hela menar rådet att stöden varit viktiga för att minska pandemins påverkan på ekonomin.

– Stöden har lindrat de ekonomiska effekterna av pandemin. Stödens tajming har i de flesta fall varit skyndsamt, och där vill vi lyfta fram fördelen med att vara föberedd, säger Lina Aldén, vice ordförande Finanspolitiska rådet.

”Finanspolitiska ramverket riskerar urholkas”

Oppositionen får sig också en känga för utskottsinitiativ i budgetfrågor under krisen.

”De återkommande utskottsinitiativen, men även avsaknaden av en tydlig plan för återgång till överskottsmålet, är illavarslande tecken på att det finanspolitiska ramverket riskerar att urholkas”, skriver rådet i den nästan 200-sidiga rapporten.