SVT/Verian: Stödet för Kristdemokraterna ökar i sista mätningen före EU-valet

KD, C och L har alla tampats med lågt stöd i opinionen under EU-valrörelsen, men nu ser det ut att vända för Kristdemokraterna. I SVT/Verians senaste mätning får KD 6,7 procent– en statistiskt säkerställd uppgång sedan den första EU-valsmätningen den 2 maj.

– De har fått mycket uppmärksamhet i media den senaste tiden och Alice Teodorescu Måwe har en ganska hög kännedom i väljarkåren. Det kan vara en del av förklaringen till partiets uppgång sedan valrörelsen inleddes, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian.

MP och V går framåt

Även Miljöpartiet ökar signifikant jämfört med den första EU-valsmätningen i maj, och får nu 12,5 procent. Om stödet håller i sig skulle det betyda att partiet ökar jämfört med EU-valet 2019, och får behålla sina tre mandat i parlamentet.

Vänsterpartiet är det parti som jämfört med EU-valet 2019 har ökat mest. Då fick partiet 6,8 procent av rösterna. I den här mätningen är det 10,9 procent av de tillfrågade som uppger att de tänker rösta på Vänsterpartiet.

Foto: SVT

Socialdemokraternas nedgång bekräftas

I förra mätningen, som gjordes i slutet av maj, tappade Socialdemokraterna nära fem procentenheter. Nedgången bekräftas i den här mätningen där partiet får 24,4 procent.

För Liberalerna och Centerpartiet syns ingen tydlig nedgång, men båda ligger fortsatt illa till.



– Inget av partierna har fått något tydligt lyft under valrörelsen. Det är inte så att läget har förvärrats, men de har inte fått fast mark under fötterna. De ligger ändå på nivåer så att de riskerar att hamna under 4-procentsspärren, säger Per Söderpalm.

Inga nya partier

EU-valet har historiskt inneburit en möjlighet för nya partier att vinna mark, något som bland annat nystartade Folklistan hoppas på. Men chanserna ser små ut enligt den här mätningen.

– Mycket pekar på att det blir svårt för något nytt parti att komma in i EU-parlamentet, för andelen som uppger ett annat parti än de åtta riksdagspartierna uppgår nu bara till 2,5 procent. I början av maj var det 4,2 procent, säger Per Söderpalm.