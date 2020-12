Tegnell: Hög sannolikhet att dödstalet fortsätter öka

I början av december gjordes stickprov på omkring 3 000 personer som visade att 0,7 procent hade en pågående coronainfektion. I Stockholm var andelen något högre.

– Det är nästan lika höga nivåer som i april/maj på nationell nivå, säger Anders Tegnell.

Under dagens pressträff rapporterades 91 nya dödsfall med covid-19 in. Hur smittspridningen utvecklas beror på hur väl svenskarna följer restriktionerna under jul- och nyårshelgen, menar Folkhälsomyndigheten.

Inget vaccin till gravida

Myndigheten har också tittat närmare på riskerna för gravida och slår nu fast att det finns en ökad risk. Därför är det särskilt viktigt att den som är gravid är extra försiktig, särskilt innan förlossningen, enligt Anders Tegnell.

– Det är inte ovanligt att gravida blir mer allvarligt sjuka i infektionssjukdomar, så det var inte överraskande.

Men gravida kommer inte att prioriteras, och det är osäkert om gravida överhuvudtaget ska erbjudas vaccin mot covid-19.

– Om de ska vaccineras får vi se. Det finns ännu ingen data på att vaccinen är säkra för gravida så man brukar inte vaccinera dem först, man vill ha lite mer data först. Vi får hoppas att vi relativt snart vet om det här är ett vaccin som vi kan använda även på gravida, säger Anders Tegnell.