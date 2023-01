Telia gör nedskrivningar på nästan 20 miljarder

”Efter en översyn av det bokförda värdet för tillgångar så görs icke kassaflödespåverkande nedskrivningar av goodwill, på grund av en förändrad makroekonomisk omvärld, samt högre vägd genomsnittlig kapitalkostnad till följd av högre marknadsräntor. Enkelt förklarat är det att med högre marknadsräntor så har diskonteringsräntan gått upp, vilket gör att bokförda värden nu behöver skrivas ner”, skriver Telias kommunikationschef Tobias Gyhlenius i ett mejl till TT.

Flera länder

Det handlar om Telias tillgångar i flera länder.

”Specifikt kommer ej kassaflödespåverkande nedskrivningar om 9,5 miljarder kronor relaterade till Finland, 8,5 miljarder kronor relaterade till Norge och totalt 1,1 miljarder kronor relaterade till Danmark och Lettland, att redovisas”, skriver Tobias Gyhlenius.

Gamla kopparnät

Nedskrivningarna rör också C More, och även de gamla kopparnäten i Sverige.

”Därutöver görs en ej kassaflödespåverkande nedskrivning om 0,3 miljarder kronor relaterad till C More-varumärket som en följd av beslutet att konsolidera in C More-verksamheten under TV4 i Sverige och MTV i Finland under de kommande åren. Slutligen resulterade beslutet att helt montera ner kopparnätet i Sverige till 2026 i en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av nätverkstillgångar om 0,4 miljarder kronor”.

Tobias Gyhlenius förklarar att verksamheterna i sig inte kommer att påverkas, och att det inte heller blir fråga om några förändringar för personal.

Aktien backade drygt två procent efter beskedet, vid 13-tiden var nedgången dock en knapp procent.

Telia rapporterar sitt resultat för helåret den 26 januari.