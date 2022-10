Tidigare S-ministrar begär avgångsersättning

Det är statsrådsarvodesnämnden som avgör vilka som ska ha rätt till ersättning. Avgångsersättningen motsvarar det belopp som ministern fick i arvode före avgången och som längst under tolv månader, enligt huvudregeln.

Om vederbörande har andra inkomster räknas det av mot avgångsersättningen, exempelvis om man får arvode som riksdagsledamot. 11 av de 23 ministrarna har ingen sådan plats att falla tillbaka på, vilket gör att de kan ha rätt till 145 000 kronor i månaden i avgångsersättning, motsvarande deras tidigare arvode som statsråd.

De som fyllt 65 år kan dock endast få avgångsersättning under ett halvår och de som varit ministrar under en begränsad tid har inte heller rätt till ersättning under ett helt år.

– Det är vanligare att före detta ministrar söker ersättning än att de avstår, säger Björn Länsisyrjä, sekreterare i statsrådsarvodesnämnden, till Expressen.