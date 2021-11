Intensiv vecka i svensk politik – detta händer nu

Statsminister Stefan Löfven avgår

I förra veckan valdes Magdalena Andersson till ny ordförande för Socialdemokraterna. Men för att hon ska bli statsminister måste Stefan Löfven först formellt lämna in sin avskedsansökan till talmannen. Han kommer sedan att leda en övergångsregering fram till dess att en ny statsminister och en ny regering är på plats.

På söndagen meddelade Löfven att han kommer att gå till talmannen och lämna in sitt avsked tidigt under veckan, men på måndagseftermiddagen hade det fortfarande inte kommit in någon avskedsansökan.

Talmannens arbete börjar

Efter att Löfven lämnat i in sin avskedsansökan tar talman Andreas Norléns arbete vid. Troligen kallar han till talmansrundor med alla partiledare för att se deras inställning i regeringsfrågan.

När han pratat med alla partiledare och bildat sig en uppfattning om var de står i regeringsfrågan kan han välja att ge sonderingsuppdraget att försöka bilda en regering till en partiledare. Eftersom det politiska läget inte förändrats sedan i somras kommer talmannen troligen ge uppdraget till Magdalena Andersson.

Förhandlingar

Men det finns hinder på vägen. I samband med regeringskrisen i somras lämnade Liberalerna januarisamarbetet vilket gjorde att regeringen förlorade sitt parlamentariska underlag.

Centerpartiet släppte då fram Stefan Löfven som statsminister igen mot löfte om att regeringen skulle gå vidare med reformer som bland annat rör äganderätten för skogen och strandskyddet, vilket är frågor där man står långt från Miljöpartiet. Intensiva förhandlingar har pågått och det är ännu inte klart vad man kommer att landa i.

Även Vänsterpartiet framför krav på att Socialdemokraterna måste erbjuda något för att partiet ska släppa fram Magdalena Andersson som ny statsminister.

Statsministeromröstning

När det är dags för riksdagen att rösta om en ny statsminister krävs det att en majoritet av riksdagsledamöterna, 175 stycken, antingen trycker gult eller grönt för att släppa fram Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har endast stöd av 116 ledamöter i riksdagen, men hoppas få stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Samtidigt samlar Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna 174 mandat i riksdagen.