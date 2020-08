Tiktok granskas av danska datainspektionen – stoppar tolvåring efter tv-inslag

Dataskyddsförordningen GDPR säger att en förälder eller annan person med föräldraansvar måste samtycka eller ge ett godkännande till att någon erbjuder ”informationssamhällets tjänster” till någon under 16 år: ”Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn, ska vid tillämpningen av artikel 6.1 a behandling av personuppgifter som rör ett barn vara tillåten om barnet är minst 16 år. Om barnet är under 16 år ska sådan behandling vara tillåten endast om och i den mån samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet. Medlemsstaterna får i sin nationella rätt föreskriva en lägre ålder i detta syfte, under förutsättning att denna lägre ålder inte är under 13 år. ”

Den svenska regeringen har i en komplettering till lagen använt möjligheten att sätta åldersgränser lägre: ”Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn som bor i Sverige ska behandling av personuppgifter vara tillåten med stöd av barnets samtycke, om barnet är minst 13 år. Om barnet är under 13 år, ska sådan behandling vara tillåten endast om samtycke ges eller godkänns av den som har föräldraansvar för barnet.”