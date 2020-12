Tre tips för att komma ur passiviteten

– Jag skulle vilja trycka på att en sådan här situation känns väldigt hotfull. Det är ett hot, men kan man också se det som att det finns möjligheter i situationen. Det kanske är ett tillfälle att läsa den där boken eller ta upp den där hobbyn, säger Bengt E. Westling, docent klinisk psykologi vid Uppsala universitet.

Han menar att det krävs en extra ansträngning för att bibehålla motivationen när de naturliga tillfällena till stimulans via olika aktiviteter försvunnit. Ett av hans tips för att komma ur en passiv tillvaro är att skapa ett aktivitetsschema för sig själv.

– På kvällen innan, planera in hur morgondagen ska se ut och boka in aktiviteter under speciella tider. Det här är väldigt inarbetat inom KBT:n mot depression och nedstämdhet, att man bokar in aktiviteter för att hålla uppe stämningsläget. Man följer schemat och inte vad man känner för. Nu står det att jag ska ta en promenad här 12:00, då gör jag det.